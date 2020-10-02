Охотник за субмаринами: что известно о новом секретном вертолете России

Легкий, прекрасно оснащенный и вооруженный — опытный образец вертолета "Минога" поднимется в воздух уже в 2025-м.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Предполагается, что эта перспективная боевая машина станет основной для противолодочной палубной авиации ВМФ и постепенно заменит ветеранов Ка-27, несущих службу с начала 1980-х, пишет Андрей Коц для РИА Новости.

Соосная схема

Информации о "Миноге" в открытом доступе пока немного. О новом вертолете заговорили в 2015-м. Тогда начальник морской авиации ВМФ Игорь Кожин заявил, что флот может получить первые машины уже к 2020-му. В 2016-м генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев уточнил, что на проект уйдет не менее десяти лет. Минобороны и холдинг "Вертолеты России" подписали контракт на опытно-конструкторские работы на форуме "Армия-2020".

Известно, что у "Миноги" традиционная для камовских машин соосная схема расположения несущих винтов. Эта конструкция отлично зарекомендовала себя на других российских вертолетах, в том числе "сухопутных" Ка-50 и Ка-52. При обычной схеме машина в воздухе постоянно доворачивает в ту сторону, в которую вращается ее несущий винт. Чтобы это компенсировать, на хвостовую балку устанавливают дополнительный рулевой винт. Камовским вертолетам такое не требуется. Их несущие винты вращаются в противоположные стороны. Это значительно упрощает механику, снижает уязвимость машины, повышает маневренность. И, что немаловажно для палубной авиации, уменьшает габариты фюзеляжа.

По мнению специалистов, "Минога" будет очень компактной. Благодаря широкому применению в конструкции композитных материалов взлетный вес не превысит шести-семи тонн — в два раза меньше, чем у Ка-27. Это позволит размещать на кораблях больше вертолетов, а также расширит список "вымпелов", на которых "Минога" сможет базироваться.

Силовая установка — два газотурбинных двигателя ТВ7-117ВК мощностью по три тысячи лошадиных сил каждый. Такие ставят на более тяжелые вертолеты Ми-28, Ка-50 и Ка-52. "Минога" сможет развивать скорость до 300 километров в час — для противолодочной машины более чем достаточно.

Универсальный боец

Вертолет получит самое передовое бортовое радиоэлектронное оборудование. Специально под него в нижегородском НПП "Полет" создали перспективный комплекс связи, дающий высокую оперативность передачи информации на всех этапах полета и во всех видах боевых действий. Новая цифровая аппаратура обеспечит полную интеграцию "Миноги" в автоматизированные системы управления войсками, а это — одно из основных требований к военной технике XXI века.

Данных по вооружению в открытых источниках пока нет. Вероятнее всего, "Минога", как и Ка-27, получит перспективные авиационные противолодочные ракеты, малогабаритные торпеды и ориентирные морские бомбы. Боевая машина пригодится не только для выслеживания и уничтожения субмарин — минувшим летом в "Вертолетах России" сообщили, что эту универсальную платформу можно быстро трансформировать под любые варианты использования.

Таким образом, "Минога" сможет заменить все три версии Ка-27 — противолодочную, поисково-спасательную и транспортно-боевую. Ранее Сергей Михеев также говорил, что не исключает создания беспилотной модификации — нужно лишь пожелание заказчика.

Подводная угроза

В том, что "Минога" превзойдет предшественников по всем боевым характеристикам, сомневаться не приходится. Камовцы разработали для Военно-морского флота более десятка различных моделей вертолетов и накопили огромный опыт.

На сегодня в авиации ВМФ числятся около шести десятков противолодочных Ка-27 и Ка-27М, 16 поисково-спасательных Ка-27ПС, 28 транспортно-боевых Ка-29, а также несколько машин радиолокационного дозора Ка-31. Эти вертолеты способны вести разведку, высаживать на побережье десант и поддерживать его огнем, спасать сбитых над морем летчиков, выслеживать подводные лодки противника и решать множество других оперативно-тактических задач.

Надо сказать, что противолодочные модификации винтокрылых машин в последние годы все более актуальны. В Пентагоне неоднократно выражали намерение серьезно реструктурировать Военно-морские силы: сократить число авианосцев и крупных боевых кораблей, сделав ставку на небольшие "вымпела", безэкипажные платформы и подводные лодки. В США полным ходом идет разработка малошумных стратегических атомоходов класса "Колумбия". Их отслеживание и — в случае обострения обстановки — уничтожение станут основными задачами российской противолодочной авиации.

Пока за борьбу с подлодками в ВМФ отвечают Ка-27 и модернизированные Ка-27М. Их производят с 1980-го. На борту установлен поисково-прицельный комплекс из четырех подсистем: гидроакустической, радиолокационной, информационно-вычислительной и индикации навигационно-тактической обстановки.

Действуют такие машины обычно парами. Одна ведет поиск подлодки с помощью бортовой РЛС, опускаемой гидроакустической станции и сбрасываемых гидроакустических буев. Вторая атакует обнаруженную субмарину противолодочными ракетами АПР-2 или АПР-3, унифицированной малогабаритной торпедой УМГТ-1, а также морскими бомбами ОМАБ-25-12Д или ОМАБ-25-8Н. Одна пара Ка-27 закрывает около двух тысяч квадратных километров акватории.