В России за сутки выявлено 9 412 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 27,1% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 186 летальных исходов, выздоровело 6 054 человека. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1525 человек. Выздоровело 558 человек, 12 летальных случаев.