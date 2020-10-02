В России за сутки выявлено 9 412 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.
Из вновь выявленных случаев 27,1% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 186 летальных исходов, выздоровело 6 054 человека. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 1525 человек. Выздоровело 558 человек, 12 летальных случаев.
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