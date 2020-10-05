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Лучше Земли: ученые обнаружили "сверхобитаемые" планеты

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Sputnik Абхазия
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Отнесение планет к категории "сверхобитаемых" не означает, что на этих планетах определенно есть жизнь, просто условия на них благоприятные для развития сложной жизни.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Американские и немецкие астробиологи пришли к выводу в ходе исследований, что в космосе есть планеты, которые подходят для жизни больше, чем Земля.

Результаты исследования опубликованы в журнале Astrobiology.

Ученые собрали данные о температуре, влажности и других факторах среды для 4,5 тысячи известных экзопланет и выделили среди них 24.

Эти планеты они назвали "сверхобитаемыми", они немного старше, больше, теплее и, возможно, более влажные, чем Земля, а также вращаются вокруг медленно меняющихся звезд с большей продолжительностью жизни, чем наше Солнце.

По мнению авторов исследования, на таких планетах жизнь имела больше возможностей развиться до высших форм, чем на Земле. Планеты находятся на расстоянии более ста световых лет от нас, и в будущем их можно будет изучить с помощью космических телескопов НАСА "Джеймс Уэбб" и LUVIOR, а также PLATO Европейского космического агентства.


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