Нобелевская премия по медицине присуждена за исследования гепатита С

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Нобелевская премия по медицине в 2020 году присуждена Харви Альеру, Майклу Хогтону и Чарльзу Райсу за исследования в области гепатита С. Об этом объявляется на сайте премии.

Нобелевский комитет отметил общий вклад ученых в исследования, которые позволили повысить эффективность противостояния гепатиту и сопутствующим заболеваниям.

Гепатит — воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.

В этом году Нобелевские премии ожидали новшества. Одно стало приятным и, в общем, предсказуемым - в сентябре было объявлено, что сумма премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около миллиона долларов) за каждую. Дело в том, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий.

Второй сюрприз оказался со знаком "минус", который "проставила" пандемия коронавирусной инфекции. Из-за нее была отменена традиционная торжественная церемония награждения лауреатов в Стокгольме. Из года в год 10 декабря они получали медаль и диплом лауреата из рук короля Швеции в стокгольмской филармонии и потом отмечали это на банкете в местной ратуше. В этот раз будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали.