Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Редактирование генома открыло новые возможности для селекции растений, внесло свой вклад в методы лечения рака и наследственных болезней.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Нобелевскую премию по химии в 2020 году получили французский микробиолог Эммануэль Шарпантье и американский биохимик Дженнифер Дудна за технологию редактирования генома CRISPR/Cas9. Об этом сообщает Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

​Ученые несколько лет назад открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов.

Это открытие удалось применить для сверхточного редактирования геномов различных организмов, и ученые со всего мира используют "геномный редактор" для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний.

Ранее Нобелевскую премию по физике получили за исследование черных дыр, а по медицине - за исследование гепатита С.