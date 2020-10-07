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Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Пресс-служба АФК "Система"
В мире
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201007/1031067511/Otredaktirovat-genom-opredeleny-laureaty-Nobelevskoy-premii-po-khimii-.html

Редактирование генома открыло новые возможности для селекции растений, внесло свой вклад в методы лечения рака и наследственных болезней.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Нобелевскую премию по химии в 2020 году получили французский микробиолог Эммануэль Шарпантье и американский биохимик Дженнифер Дудна за технологию редактирования генома CRISPR/Cas9. Об этом сообщает Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

​Ученые несколько лет назад открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов.

Это открытие удалось применить для сверхточного редактирования геномов различных организмов, и ученые со всего мира используют "геномный редактор" для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний. 

Ранее Нобелевскую премию по физике получили за исследование черных дыр, а по медицине - за исследование гепатита С. 


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