Турция планирует провести учебные стрельбы в районе черноморского Синопа

Турецкие власти пока не дали официальных комментариев по поводу предстоящих учений.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 16 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление океанографии ВМС страны.

Как сообщил Sputnik Турция во вторник, турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун. Агентство опубликовало снятые очевидцами кадры, на которых колонна с военным транспортом, перевозящим компоненты С-400, движется по направлению к соседней провинции Синоп, где, как ожидается, пройдут их испытания.

Турецкие власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

Новейшие российские системы ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начали поставлять в Турцию в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако Анкара продолжила переговоры с Россией о дополнительной партии С-400.

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