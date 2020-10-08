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Турция планирует провести учебные стрельбы в районе черноморского Синопа

© Foto / DELIL SOULEIMAN
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Sputnik Абхазия
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Турецкие власти пока не дали официальных комментариев по поводу предстоящих учений.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 16 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление океанографии ВМС страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган
© Foto / Пресс-служба Президента РФ
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Как сообщил Sputnik Турция во вторник, турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун. Агентство опубликовало снятые очевидцами кадры, на которых колонна с военным транспортом, перевозящим компоненты С-400, движется по направлению к соседней провинции Синоп, где, как ожидается, пройдут их испытания.

Турецкие власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

Новейшие российские системы ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начали поставлять в Турцию в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако Анкара продолжила переговоры с Россией о дополнительной партии С-400.

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