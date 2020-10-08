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Продажа машины на абхазском учете обернулась уголовным делом

© Foto / пресс-служба сочинской таможни
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Сочинские таможенники ведут работу по выявлению и пресечению нарушений временного ввоза иностранных транспортных средств в Россию.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В Сочи пресечена попытка незаконной реализации временно ввезенного на территорию Российской Федерации автомобиля "BMW-550" с абхазскими номерами, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

© Foto / Официальный портал города Сочи
Срок временного ввоза авто из Абхазии в Россию продлен до 31 марта 2021 года

Автомобиль был временно ввезен в сентябре 2018 года через таможенный пост МАПП "Адлер" Сочинской таможни из Республики Абхазия в Российскую Федерацию гражданином Абхазии для личного пользования. Срок временного воза был установлен до декабря 2018 года, уточняет ведомство.

Однако в установленный законом срок автомобиль с таможенной территории ЕАЭС вывезен не был и в нарушение норм таможенного законодательства был передан в пользование и распоряжение иному лицу. Автомобиль марки "BMW 550" был обнаружен в Сочи в марте 2020 года, изъят и помещен на стоянку изъятых, арестованных товаров и транспортных средств.

Таким образом, гражданин, ответственный за использование иностранного автомобиля, ввел в заблуждение таможенный орган относительно цели его ввоза, что повлекло необоснованное получение льготы по уплате таможенных платежей.

Автомобиль изъят и помещен на стоянку изъятых, арестованных товаров и транспортных средств.
© Foto / пресс-служба сочинской таможни
Автомобиль изъят и помещен на стоянку изъятых, арестованных товаров и транспортных средств.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 2 206 551 рубль. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере).


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