Продажа машины на абхазском учете обернулась уголовным делом

Сочинские таможенники ведут работу по выявлению и пресечению нарушений временного ввоза иностранных транспортных средств в Россию.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В Сочи пресечена попытка незаконной реализации временно ввезенного на территорию Российской Федерации автомобиля "BMW-550" с абхазскими номерами, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Автомобиль был временно ввезен в сентябре 2018 года через таможенный пост МАПП "Адлер" Сочинской таможни из Республики Абхазия в Российскую Федерацию гражданином Абхазии для личного пользования. Срок временного воза был установлен до декабря 2018 года, уточняет ведомство.

Однако в установленный законом срок автомобиль с таможенной территории ЕАЭС вывезен не был и в нарушение норм таможенного законодательства был передан в пользование и распоряжение иному лицу. Автомобиль марки "BMW 550" был обнаружен в Сочи в марте 2020 года, изъят и помещен на стоянку изъятых, арестованных товаров и транспортных средств.

Таким образом, гражданин, ответственный за использование иностранного автомобиля, ввел в заблуждение таможенный орган относительно цели его ввоза, что повлекло необоснованное получение льготы по уплате таможенных платежей.

© Foto / пресс-служба сочинской таможни Автомобиль изъят и помещен на стоянку изъятых, арестованных товаров и транспортных средств.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 2 206 551 рубль. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере).