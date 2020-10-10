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Ситуация в зоне карабахского конфликта

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

© Sputnik / РИА Новости
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Итогом десятичасовых переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве стало принятие соглашения о перемирии, которое вступило в силу в субботу 10 октября с 12.00 по местному времени.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Минобороны Армении обвинило Баку в нарушении перемирия в Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян.

© Sputnik / РИА Новости
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе

"Игнорируя объявленное 10 октября с 12.00 гуманитарное перемирие, азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли". Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", - написала Степанян в Facebook.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили об обстреле армянскими военными городов Тертер и Агдам. Баку обвинило Ереван в "грубом нарушении" перемирия. Армянская сторона отрицает эти обвинения.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения с четырьмя пунктами по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.


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