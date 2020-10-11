Число случаев COVID-19 в мире превысило 37 миллионов

По данным университета Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 37 010 669. Скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 25 миллионов заболевших.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 37 миллионов, сообщает РИА Новости по данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

При этом отметку в 36 миллионов случаев заражения мир пересек 8 октября.

По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 37 010 669. Скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 25 миллионов заболевших.

ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта.