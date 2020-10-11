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Азербайджан заявил о семи погибших при обстреле города Гянджа

© Sputnik / Карен Аветисян
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Об обстреле Гянджи с территории Армении заявило минобороны Азербайджана в воскресенье. В Ереване это заявление назвали дезинформацией.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Число погибших в результате ракетного обстрела ВС Армении второго по величине азербайджанского города Гянджи выросло до 7, ранены 33 человека, в том числе дети, сообщает РИА Новости, ссылаясь на завяление МИД Азербайджана.

Об обстреле Гянджи с территории Армении заявило азербайджанское минобороны в воскресенье. В Ереване это заявление назвали дезинформацией.

"Число погибших в результате ракетного обстрела ВС Армении города Гянджи выросло до 7, ранены 33 человека, в том числе дети", - говорится в сообщении МИД Азербайджана в Twitter.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.

Ситуация в зоне карабахского конфликта
© Sputnik / РИА Новости
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

9 октября главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву по приглашению президента России Владимира Путина, вместе с главой внешнеполитического ведомства России провели переговоры, длившиеся более 10 часов. В итоге Ереван и Баку договорились о прекращении огоня в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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