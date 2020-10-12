Президентские выборы в Таджикистане выиграл действующий глава государства

Эмомали Рахмон возглавляет страну с 1992 года – дольше всех на постсоветском пространстве. Для него это уже пятые выборы.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, набрав 90,92% голосов, сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление председателя республиканского Центризбиркома Бахтиера Худоерзоды.

"Эмомали Рахмон набирает 90,92%", - сказал он, добавив, что итоговая явка на выборах составила 85,39%.

За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.