12:07 12 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.03
  • EUR90.72
Поиск

Президентские выборы в Таджикистане выиграл действующий глава государства

© Sputnik Амир Исаев
В мире
Получить короткую ссылку
7710
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/0c/1031087148.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201012/1031087176/Prezidentskie-vybory-v-Tadzhikistane-vyigral-deystvuyuschiy-glava-gosudarstva.html

Эмомали Рахмон возглавляет страну с 1992 года – дольше всех на постсоветском пространстве. Для него это уже пятые выборы.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, набрав 90,92% голосов, сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление председателя республиканского Центризбиркома Бахтиера Худоерзоды.

"Эмомали Рахмон набирает 90,92%", - сказал он, добавив, что итоговая явка на выборах составила 85,39%.

За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вкус осени: сезонный урожай на прилавках Абхазии
Бесполезное в прекрасное: художница из Геленджика создает скульптуры из мусора
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться