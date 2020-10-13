В России зарегистрируют еще одну вакцину от COVID-19

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная в НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Две российские вакцины от COVID-19 проходят клинические исследования, одну из них планируется зарегистрировать на этой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"Сегодня уже российских вакцин в клинических исследованиях находится две, и одна вакцина зарегистрирована. Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл", - сказал Мурашко на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что регистрация вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор", ожидается 15 октября.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная в НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе. Ее производят совместно с РФПИ. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.