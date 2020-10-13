Валдайский клуб: как COVID-19 будет влиять на мир ближайшие 25 лет?

Данара Курманова, Sputnik

Как пандемия повлияет на мировую политику? Ответ на этот вопрос пытались найти эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" на презентации своего нового доклада 13 октября. Обычно Валдайский клуб публикует за год лишь один аналитический доклад о трендах мировой политики. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса события во всем мире развивались так стремительно, что аналитики клуба решили издать два аналитических документа.

Первый из них был опубликован в мае и кратко анализировал влияние коронавируса на мировую политику. Второй было решено издать осенью, причем подойти к его формату нужно было как можно креативнее, рассказал модератор презентации, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. Поэтому доклад написан в нестандартном жанре и называется – "Утопия многообразного мира: как продолжается история".

"Мы сознательно попытались написать идеальную картину прекрасного будущего – каким оно могло бы стать, если обернуть пугающие тенденции на пользу мировой стабильности. Утопия на то и утопия, чтобы исходить из лучших сценариев, а при разумном и ответственном подходе выход есть из любой ситуации", - заявил Лукьянов. И добавил, что идеальный сценарий сейчас просто необходим обществу, поскольку весь год люди живут "в состоянии острой или хронической паники".

О дивный новый мир

Основную идею доклада Федор Лукьянов считает максимально простой: пандемия коронавируса изменила миропорядок, а работа международных институтов теряет значение и смысл. В рамках футурологического исследования эксперты Валдайского клуба попытались представить, как последствия пандемии будут сказываться на мировом сообществе ближайшие 25 лет, и пришли к выводу: в будущем многие государства поймут, что могут взаимодействовать напрямую, без международных организаций. Вместо них будет набирать обороты многостороннее сотрудничество между странами.

"Задача на будущее – не отремонтировать институты, которые мы унаследовали из ХХ века, они все равно не соответствуют новым реальностям, и не надо тратить на это усилия, - рассуждает Федор Лукьянов. – Нужно искать способы, как жить в новом мире".

К обсуждению данного тезиса участники Валдайского клуба пригласили членов Российской академии наук, исследователей из университетов Великобритании и США, а также министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава внешнеполитического ведомства РФ назвал доклад "интересным и нетривиальным" и сказал, что ситуация с COVID-19 продемонстрировала, как лидеры некоторых государств во время кризисных ситуаций ведут себя "максимально эгоистически".

"На раннем этапе пандемии одна хорошо известная, очень богатая, хорошо вооруженная страна либо перекупала, либо перенаправляла к себе предназначавшиеся другим грузы со средствами защиты от коронавируса", - напомнил Лавров и выразил сожаление, что некоторые страны утрачивают культуру компромисса, диалога, да и "в целом умение слушать собеседников", а вместо этого "превалирует желание обвинять" и "выдвигать ультиматумы".

Международные институты должны остаться

Тем не менее, как считает Сергей Лавров, нельзя путать действия руководителей конкретных стран с действиями целых организаций. Ведь даже предполагая, что многие международные институты могут исчезнуть, аналитики Валдайского клуба уверены: в 2045 году Организаций Объединенных Наций (ООН) все-таки отметит свое столетие.

"Несмотря на вполне обоснованную критику, ООН выполняет свою базовую миссию, - сказал Сергей Лавров. – Благодаря ей мир уберегся от конфликта между великими державами, и, несмотря на очевидные недостатки, альтернативы ООН нет".

Анализируя работу ООН, Лавров провел параллель между нарушениями ее устава и несоблюдением правил дорожного движения. "Мы не отказываемся от правил дорожного движения, потому что случаются аварии", - аргументировал свою точку зрения министр и заявил, что государствам нужно просто добиваться неукоснительного соблюдения международного права. Более того, ООН отвечает главной цели многосторонней дипломатии, о которой говорится в докладе: это мирное решение споров и сотрудничество между странами.

Ближнее зарубежье не должно оглядываться на Запад

Обсуждая доклад с экспертами клуба, Сергей Лавров также отметил: Запад не может быть источником оценок поведения других стран, и нужно перестать на него оглядываться.

"У нас всегда было чувство собственного достоинства, - сказал российский министр. – Если в ЕС не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией, значит, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться".

Запад и так теряет способность единолично решать экономические и финансовые вопросы, считает Сергей Лавров. Зато возрастает потребность отдельных государств в более гибком сотрудничестве друг с другом, поэтому сегодня возникает все больше ситуативных союзов. Причем важную роль в этом процессе играют страны ближнего зарубежья. Об этом министр рассказал, отвечая на вопрос Sputnik о перспективах сотрудничества между государствами бывшего СССР.

"Будет немало разовых альянсов. Можно привести в пример сирийское урегулирование – астанинский формат. Он абсолютно разовый и посвящен конкретной проблеме. Ни по каким другим вопросам Турция, Иран и Россия не создали такого формата. Таких примеров немало: Минская группа ОБСЕ. Хотя она опирается на ОБСЕ, но главная забота лежит на плечах сопредседателей", - сказал министр.