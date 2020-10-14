Лавров: политическое урегулирование конфликта в Карабахе возможно

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Политическое урегулирование конфликта в Карабахе возможно, заявил во время большого интервью журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Конечно, политическое урегулирование возможно. Соглашения, которые сопредседатели разрабатывали и продолжают разрабатывать, остаются на столе переговоров, их содержание уже известно: это поэтапное и постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантии безопасности Карабаха и при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом до того, как будет определен статус Карабаха. Такая схема хорошо известна. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Думаю, сейчас эти трагические события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением на земле вопросов безопасности", - подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел России рассказал о переговорном процессе с Баку и Ереваном. По его словам, переговоры были уникальными, в решающий момент свой вклад внес президент Владимир Путин, который контролировал "ночные бдения" дипломатов.

"Два раза подключался и Сергей Шойгу (министр обороны России - ред.), потому что там было важно согласовать вопрос о том, что объявление перемирия не будет очень достаточным, если не будет механизма контроля за прекращением огня. За последние дни я несколько раз контактировал со своими коллегами в Баку и Ереване. То же самое делал и Сергей Шойгу, общался с министрами обороны. И президент разговаривал с лидерами конфликтующих сторон. И наш главный посыл заключается в том, что необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм прекращения огня, о котором говорится в нашем документе и который пока никто даже не начал обсуждать. Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил министр иностранных дел Азербайджана, такой же сигнал мы направляем нашим армянским коллегам", - сказал Лавров.

Он отметил, что сейчас использование этого механизма - ключ к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане.

"В любом конфликте, когда политики и дипломаты объявляют о договоренности прекратить огонь, для того чтобы это было успешным, тут же военные согласовывают это на земле, какие меры должны предприниматься для этого, кто будет наблюдать объективно за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон. Это не нечто волшебное, так было и в Приднестровье, так было и в Донбассе, хотя там прекращение огня объявляется много раз, так было в 94-м году и в Карабахе", - пояснил министр.

На вопрос журналистов о роли Турции в конфликте Лавров подчеркнул, что Россия не согласна с позицией Анкары в Нагорном Карабахе.

"К сожалению, Турция подтвердила, что она будет поддерживать любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные. Мы находимся в контакте с турецкими коллегами. Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, оно является единственным способом обеспечить устойчивое решение этой проблемы, потому что все остальное будет сохранять конфликт немножко в приглушенном состоянии", - подчеркнул он.

Лавров добавил, что, если не будет долговременного политического согласия, решения, принятые военным путем, окажутся несостоятельными, и боевые действия всегда будут.