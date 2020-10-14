Лавров о собственности граждан России в Абхазии: предмет постоянного внимания

Во время большого интервью российским журналистам министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили и про защиту интересов этнических русских в Абхазии, Таджикистане и Белоруссии.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Собственность этнических русских и этнических грузин - граждан Российской Федерации - предмет постоянного внимания России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Я надеюсь, сейчас пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме. Хотя повторюсь, нас немножко удивляет то, что проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий более энергично", - подчеркнул Лавров.

Лавров добавил, что в Абхазии, Таджикистане, Белоруссии присутствие России преобладает по линии бизнеса, также в некоторых из этих стран преподавание русского языка находится на очень хорошем уровне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью журналистам Маргарите Симоньян, Владимиру Сунгоркину, Роману Бабаяну в среду, 14 октября.