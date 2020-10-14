В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса

Это уже второй российский препарат для профилактики нового вируса, первый — "Спутник V" — зарегистрировали в середине августа.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал свою вакцину от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал, открывая совещание с членами правительства 14 октября.

"Начать бы я хотел с другого, с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину от коронавируса", - сказал Путин.

Препарат "ЭпиВакКорона" безопасен, первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время, рассказала на совещании вице-премьер Татьяна Голикова. Сама Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.

Это уже второй российский препарат для профилактики нового вируса, первый — "Спутник V" — зарегистрировали в середине августа.

Еще идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.