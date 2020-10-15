Президент Киргизии Жээнбеков подал в отставку

Беспорядки в Киргизии начались в октябре сразу после оглашения итогов парламентских выборов.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг в своем обращении к народу заявил, что принял решение подать в отставку, сообщает РИА Новости.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил он в обращении.

Он также призвал нового премьер-министра республики Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и "вернуть мирную жизнь".

Беспорядки в Киргизии начались в октябре сразу после парламентских выборов. По предварительным итогам выборов в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.

Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. В результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики.

Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков согласился, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку.