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Роспотребнадзор: рост новых случаев COVID продолжится до первой декады ноября

© Sputnik / Алексей Даничев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (842)
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Sputnik Абхазия
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Всего в России зарегистрировано более 1,3 миллиона случаев коронавируса. В среду суточный прирост составил 14 231 новый случаев заболевания.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, вероятно, продолжится до первой декады ноября, сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

© Sputnik / Артур Лебедев
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"В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост - примерно до первой декады ноября", - сказал Горелов.

Всего в России зарегистрировано более 1,3 миллиона случаев коронавируса. В среду суточный прирост составил 14 231 новый случаев заболевания.

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (842)

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