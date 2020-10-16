Роспотребнадзор: рост новых случаев COVID продолжится до первой декады ноября

Всего в России зарегистрировано более 1,3 миллиона случаев коронавируса. В среду суточный прирост составил 14 231 новый случаев заболевания.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, вероятно, продолжится до первой декады ноября, сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост - примерно до первой декады ноября", - сказал Горелов.

Всего в России зарегистрировано более 1,3 миллиона случаев коронавируса. В среду суточный прирост составил 14 231 новый случаев заболевания.