Ростовская абхазская диаспора создала свою организацию

СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Региональная общественная организация "Ростовская абхазская диаспора" создана в городе Ростов-на-Дону, рассказал в интервью Sputnik председатель организации Константин Аршба.

"Инициатива создания "Ростовской абхазской диаспоры" исходила от консула Абхазии в Ростове-на-Дону Адика Аршба. В своей работе он часто взаимодействует с представителями других диаспор, успешно представляющих интересы своих народов в Ростовской области, и, разумеется, всегда возникал вопрос: почему нет официально абхазской диаспоры? Такая задача была оперативно поставлена и сегодня ответ на этот вопрос дан - Абхазская диаспора начинает свою работу", - отметил Аршба.

Константин Аршба сообщил, что на данный момент в Ростовской области проживает несколько сотен представителей абхазской национальности.

"Диаспора собирается на различные мероприятия, общаются, но официальной организации не было. Гипотетически наши земляки могут попасть в какую-то проблемную ситуацию, они должны понимать, что диаспора всегда придет на помощь. Естественно нужен культурный обмен, например мы, можем организовать воскресную школу, где дети могли бы подтягивать родной язык, возможно, занимались бы танцами. Это нужно для того, чтобы те дети, которые родились и живут на территории Ростовской области могли дотрагиваться до своей культуры", - подчеркнул председатель организации.

В условиях распространения коронавируса, представители "Ростовской абхазской диаспоры" будут оказывать помощь землякам, при необходимости, говорит Аршба.

"Если вдруг кто-то попадет в больницу и ему будет нужна помощь, естественно мы могли бы прийти на помощь. Если у кого-то радостное событие, то тоже с удовольствием придем, порадуемся все вместе", - подчеркнул Константин Аршба.

Консул Абхазии в Ростове-на-Дону Адик Аршба в интервью Sputnik отметил, что идея создании диаспоры возникла много лет назад.

"Это плодотворная почва, это большое количество представителей абхазской национальности, которые работают, либо обучаются временно, либо постоянно проживают на территории Ростовской области. Много лет это существовало в формате некого неформального общения, очень теплого, плодотворного. Но тем не менее, после трех лет работы консульства Абхазии в Ростове-на-Дону неоднократно думали, есть ли смысл все это оформить в виде общественного объединения, не только для того чтобы просто встретиться и поговорить, а для того чтобы доносить свою позицию и общаться с другими диаспорами и общинами, представленными в Ростове", - подчеркнул он.

Заявку на вступление в организацию можно отправить в разделе сайта abkhazdiaspora.ru "вступить".

Основные цели на 2020-2021 годы - достойно представить диаспору на культурных, общественных и политических площадках области, выстроить результативные каналы сотрудничества с руководством области, города и представителями других диаспор и общественных организаций региона и регулярно проводить общие собрания.

Организация зарегистрирована министерством юстиции России и обладает всеми правами и возможностями, предусмотренными законодательством