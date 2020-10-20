На пике по COVID-19 в России ждут не более 20 тысяч случаев в сутки

По данным на 19 октября, в России выявили рекордные почти 16 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление эпидемиолога Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Она уточнила, что, несмотря на каникулы у школьников и удаленную работу у некоторых взрослых, рост случаев заражения пока продолжается.

Ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом соблюдении режима, пояснила эпидемиолог.

"Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", — добавила она.

Пшеничная также выразила надежду, что суточный показатель прироста на пике не превысит отметку в 20 тысяч человек.

"Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19", — сказала она.

Она уточнила, что в первой декаде ноября, возможно, начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации и затем постепенное снижение роста случаев.

Однако, по словам эксперта, все зависит от сознательности граждан - от того, как они будут соблюдать меры профилактики распространения коронавируса.

За последние сутки в России выявили рекордные 15 982 случая COVID-19, поправились 5328 человек, скончались 179. Самая сложная ситуация в Москве, где действуют точечные меры: масочно-перчаточный режим, частичный перевод на удаленку сотрудников и школьников, система регистрации при посещении ночных клубов и баров. Кроме того, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

В Абхазии за все время эпидемии зарегистрировано 2903 случая коронавируса. Выздоровели 1197 человек, летальных случаев 28.