Имперские амбиции Польши и повторение ошибок: из последнего интервью Анджея Валицкого

Историк идей, профессор Анджей Валицкий (скончался в августе 2020 года – ред.) в последнем интервью, рассказывал о наполовину восточной, наполовину западной Польше, имперской ностальгии страны, авантюризме и заблуждениях.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Развитию Польши главным образом мешает комплекс неполноценности по отношению к Западу, компенсирующийся комплексом превосходства по отношению к Востоку, приводит слова историка Анджея Валицкого "Коммерсантъ".

"Мы занимаемся самообманом, убеждая себя в том, что являемся частью Запада. Не являемся и никогда не были. Мы наполовину восточные, наполовину западные. В каждом из нас это есть. И еще имперская ностальгия. Мы хвалимся, что у нас была страна многих культур. Но это была всего лишь страна нескольких отдельных культур, существовавших обособленно, не вместе. А мы хотели эту страну сделать сарматской", - говорил он.

Кроме того, по мнению Валицкого, у польского общества развиты имперские мечтания.

"Польша, которая однажды уже спасла мир от коммунизма, должна быть избранным, стратегическим партнером США, по-прежнему защищающим мир от коммунизма и левацких идей, воплощением которых является Россия. Таким образом мы заменили миф стремления к свободе мифом русофобского союза под знаменами реакции. И очень гордимся этим. Люди, которыми овладели такие мечтания, переживают отношения с миром в форме великого страха. Поэтому мы продолжаем искать похвал и одобрения", - заметил историк.

Имперские амбиции также присущи Польше, что мешает налаживанию отношений с соседними государствами, говорил он.

"Даже с украинцами мы не смогли построить ничего долговечного. Мы заботились только о земельных владениях. Мы относились к русинам как к невольничьей черни. Не хотели строить с ними совместно империю. Мы хотели, чтобы они были подданными нашей империи. Мы не в состоянии ничего делать совместно. Мы продолжаем стремиться к какой-то конфронтации и доминированию. Вовне и внутри", - сказал Анджей Валицкий.

Польша как страна живет с ощущением страшной обиды за то, что ей не удалось спихнуть Россию в Азию — туда, где место потомкам Чингисхана, подчеркнул он.

"Но мы не хотим быть на рубежах Запада. Мы хотим быть в центре. Поэтому пытаемся отделиться от Востока государствами, которые станут порубежьем. Поэтому после Литвы, Латвии, Эстонии мы хотим присоединить к Западу Белоруссию и Украину. Это — наша официальная государственная доктрина", - отметил историк.

Польша, продолжил ученый, не может по-партнерски договориться не только с русскими, но и с украинцами, белорусами, литовцами.

"Мы продолжаем относиться к ним потребительски, с позиций превосходства, патерналистски. Они это чувствуют, видят, слышат. А нас не хватает хотя бы на один добрый жест. Даже когда после катастрофы самолета русские вели себя сердечно, с сочувствием, доброжелательно. В газете Березовского напечатали дифирамбы Леху Качиньскому, поскольку в речи, которую он не успел произнести, он признал, что Катынь — это наша общая трагедия, одно из многих преступлений "большой чистки", - сказал он.

Анджей Валицкий (15 мая 1930 года — 20 августа 2020 года) был последним из живших столпов варшавской школы истории идей, которую кроме него в 50–60-е годы XX века создавали в Варшавском университете Бронислав Бачко, Лешек Колаковский и Ежи Шацкий. Так же как и остальные (кроме Шацкого), он был вынужден заниматься научной деятельностью в основном за пределами Польши, в том числе в университетах Австралии и США.