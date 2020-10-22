Совбез Абхазии прокомментировал ситуацию с захватом заложников в Зугдиди

Неизвестный захватил заложников в банке в центре Зугдиди днем 21 октября. По данным СМИ, преступник с тремя заложниками направился на машине в сторону Абхазии.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Совет безопасности Абхазии не обладает информацией о том, что машина с заложниками из Зугдиди направляется в Абхазию, сообщил Sputnik секретарь Совбеза Сергей Шамба.

По одной из версии злоумышленник едет в сторону Абхазии.

Глава Галского района Константин Пилия также заявил, что злоумышленник не сможет пересечь границу с Абхазией.

Вооруженный мужчина захватил более 40 человек в заложники в банке Зугдиди днем 21 октября, он требует полмиллиона долларов, об этом сообщает Sputnik Грузия.

После многочасовых переговоров, около 22:00 захватчик, прикрываясь тремя заложниками, вышел из здания.

На данный момент 43 заложника, захваченных в здании банка, освобождены, полиция отвела их в безопасное место. На месте происшествия ведутся следственные действия, сообщает МВД Грузии.

О местонахождении захватчика в настоящее время неизвестно, также нет информации о заложниках, которые остаются с ним.