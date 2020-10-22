С начала года в Сочи отдохнули более 4,6 миллиона туристов

Бархатный сезон в Сочи в самом разгаре, загрузка в средствах размещения остается довольно высокой.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. С начала года Сочи принял более 4,6 миллиона туристов, сейчас на курорте находится свыше 100 тысяч из них, сообщает пресс-служба Администрации Сочи.

Отмечается, что загрузка отелей, санаториев на середину октября составила 77%.

Гостей Сочи продолжают принимать почти 1700 средств размещения. На курорте начали действовать осенние программы отдыха. При бронировании номеров с лечением стоимость размещения значительно снижена, говорится в сообщении.

"Несмотря на большое количество гостей, на курорте сохраняется стабильная, контролируемая обстановка, связанная с новой коронавирусной инфекцией, благодаря соблюдению предприятиями санаторно-курортной отрасли всех рекомендаций Роспотребнадзора, – рассказала директора департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

По прогнозам Сочинского департамента курортов и туризма, до конца октября гостиницы и санатории города будут загружены на 72-74%. На ноябрь специалисты также ожидают, что отели будут заполнены более чем наполовину, некоторые – до 68%.

Режим повышенной готовности продлен в Краснодарском крае до 31 октября. Ежедневно мониторинговые группы проверяют на предприятиях санаторно-курортной отрасли соблюдение всех антиковидных требований Роспотребнадзора. При заселении туристам напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски при нахождении в закрытых помещения и на улице в местах массового скопления людей.