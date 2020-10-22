Минздрав России призвал не делать компьютерную томографию "на всякий случай"

Во многих регионах России сегодня наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях: люди, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию, тогда как КТ к диагностике коронавирусной инфекции не имеет отношения.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин считает, что людям не стоит делать компьютерную томографию профилактически без назначения врача, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что надежным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-тест.

"В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие ковида может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты", - пояснил Тюрин.

Специалист подчеркнул, что самый точный и надежный признак того, что у пациента коронавирусная инфекция – это ПЦР-реакция, которая берется с помощью обычного мазка из горла, из зева, и КТ к диагностике коронавирусной инфекции в этом смысле не имеет никакого отношения.

"КТ не является методом скрининга. Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения", - подчеркнул профессор.

Он добавил, что, если при КТ выявляются какие-то изменения в легких, это не обязательно означает наличие у пациента коронавирусной инфекции. Такие изменения могут возникать при других респираторных заболеваниях, например, при гриппе.

Специалист отметил, что КТ – это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента. Если у кого-то из пациентов предполагается коронавирусная или респираторная инфекция, и он болен в течение 4-6 дней, ему можно и нужно сделать рентгеновский снимок. Если на снимке к концу первой недели болезни не будет изменений, значит, "их не будет и при КТ, и делать такому пациенту КТ не имеет никакого смысла", указал специалист и призвал граждан не делать компьютерную томографию "на всякий случай". Это позволит оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям.