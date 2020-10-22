Испанский фотограф Луис Тато стал обладателем Гран-при конкурса имени Стенина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Испанский фотограф Луис Тато с серией "Теракт в отеле DusitD2" стал обладателем главной награды Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Имя обладателя главной награды Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина огласили в рамках онлайн-церемонии награждения, прошедшей на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" - организатора конкурса. Победителем в 2020 году стал испанский фотограф Луис Тато, автор серии "Теракт в отеле DusitD2", в которой лаконично и ярко задокументировано трагическое событие на территории гостиничного комплекса в Найроби в январе 2019 года.

Сам Тато рассказал, что уже трижды становился призером этого конкурса.

"Каждый год я вновь подаю заявку на участие в нем, потому что это дает возможность бросить вызов самому себе, повысить свои профессиональные навыки. Подготовка работы на конкурс, подача заявки согласно правилам, ожидание результатов и, наконец, получение оценки от именитого международного жюри – это фантастический опыт", - отметил фотограф.

Поздравляя победителя, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что у конкурса имени Стенина уже появился свой фанклуб.

"В этом году фотографии прислали более пяти тысяч молодых фотографов из 75 стран мира. И это единственный профессиональный конкурс для молодых репортеров, который является трамплином, подбрасывающим их в яркую профессиональную жизнь", - заявил Киселев.

Важность конкурса для журналистов России подчеркнула и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, указав, что именно он позволил увековечить память фоторепортера Андрея Стенина, погибшего при исполнении своего долга ради того, чтобы весь мир знал правду о событиях на Украине.

"Я вам желаю беречь себя в этот непростой год... я вам желаю беречь свои глаза в прямом и переносном смысле, потому что именно вашими глазами весь мир видит мир, и эта тавтология здесь не случайна", - обратилась Симоньян к участникам.

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Конкурс также объявил призовые места лауреатов 2020 года. В номинации "Главные новости" золота удостоены кадр независимого фотожурналиста из Великобритании Линзи Биллинг "Похороненная справедливость", в объективе которой – тело жертвы крупномасштабной кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах.

© Foto / Линзи Биллинг Похороненная справедливость. Линзи Биллинг. Великобритания

В это же номинации победила фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки и с острова Куба к своей "американской мечте".

© Foto / Jeoffrey Guillemard Южная граница. Жофрэ Гиймар. Франция

Фотография "Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья о жителях острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, стала лучшей одиночной работой номинации "Моя планета".

© Foto / Сумит Санья Жизнь на краю. Сумит Санья. Индия

Среди серий этой номинации победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" россиянина Сергея Паршукова.

© Foto / Сергей Паршуков Столица исчезающего мира. Сергей Паршуков. Россия

В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер из Турции Сахика Эркумен, запечатлена во время тренировки в пещере Гилиндире на юге страны. Среди серий этой номинации победу одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем в детстве при пожаре от артиллерийского снаряда, вся последующая жизнь которого стала образцом невероятной силы духа и преодоления.

© Foto / Павел Волков Алексей Талай. Павел Волков. Россия

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Италии. В одиночной категории победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля", герой которой, научный сотрудник заповедника "Остров Врангеля" Павел Кулемеев, запечатлен в своей "естественной среде обитания".

© Foto / Юрий Смитюк Остров Врангеля. Юрий Смитюк. Россия

Среди историй лучшим стало повествование итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео "Кватрани". Дети землетрясения" о молодых жителях городка Л'Акуила, объединенных случившимся в их детстве землетрясением в духовную идентичность.

© Foto / Данило Гарсия Ди Мео «Кватрани». Дети землетрясения. Данило Гарсия Ди Мео. Италия

По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2020 году призами отмечены работы в трех номинациях – "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени"

Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Объединенная шанхайская медиа группа (ОШМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли" и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК). Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Похороненная справедливость" Линзи Биллинг (Великобритания) и фотосерия "Эбола: ДР Конго" Джона Весселса (ЮАР), отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".

Одиночная работа "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса (Бразилия), отмеченная специальным призом Аль-Маядин ТВ в номинации "Главные новости", фотография "Жизнь на краю" журналиста из Индии Сумита Санья, удостоенная высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации "Моя планета", а также серия "Кватрани". Дети землетрясения" Данило Гарсия Ди Мео (Италия), отмеченная специальным призом интернет-портала газеты "Чайна Дейли" в номинации "Портрет. Герой нашего времени".

"Конкурс имени Стенина по традиции даст старт международному выставочному турне работ победителей, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией. До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи, а также на ресурсах партнеров конкурса", - сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому.

В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.