Роспотребнадзор выяснил, являются ли дети переносчиками коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 971 случай подтвержден за последние сутки.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось, сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академика РАН Арега Тотоляна.

Ученый подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

"Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и, соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", — сказал собеседник агентства.

Тотолян пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными "входными воротами" является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых.

"И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более десяти процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп", — пояснил эпидемиолог агентству.

По его словам, у детей из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 даже при заражении коронавирусом этого вируса очень немного. А раз у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим, и поэтому он гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек, заключил Тотолян.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 971 случай подтвержден за последние сутки.