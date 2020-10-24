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Танкеры с нефтью в Краснодарском крае

Российский нефтяной танкер взорвался в Азовском море

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201024/1031160464/Rossiyskiy-tanker-vzorvalsya-v-Azovskom-more.html

Азовское и Черное моря представляют собой единый Азово-Черноморский бассейн. О возможных экологических рисках в акватории после взрыва ничего не сообщается.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. На российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море прогремели два взрыва, информация об этом в 18:40 поступила в морской спасательный центр "Тамань", сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Предварительно, взорвались пары нефтепродуктов.

Всего на танкере находились 13 человек. Троих из них выбросило за борт, ведутся их поиски. Остальных 10 членов экипажа удалось эвакуировать. Судно следовало из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы Росморречфлота, судно накренилось, что означает поступление воды, и танкер может затонуть. Ситуация прояснится после прибытия на борт спасателей, сообщили в ведомстве.

Азовское и Черное моря представляют собой единый Азово-Черноморский бассейн. О возможных экологических рисках в акватории после взрыва ничего не сообщается.


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