Поиски моряков с пострадавшего танкера в Азовском море пока безрезультатны

Взрыв на танкере в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу, трех членов экипажа выбросило за борт.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Ночные поиски моряков с поврежденного взрывом в Азовском море танкера "Генерал Ази Асланов" пока результатов не дали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

"Пока ничего нового. Ночью задействовали вертолет. Работал два часа, но ничего не нашли. С катера "Александр Сизонцев" нашли плавающий газовый баллон с лямками. Это все, что было на акватории", - сказал представитель Росморречфлота.

В ведомстве не стали оценивать шансы найти моряков живыми, лишь отметили, что поиски продолжаются.

Взрыв на танкере в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус". Состояние спасенных удовлетворительное.

По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".