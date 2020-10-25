Алиев назвал условие, при котором Баку готов прекратить огонь в Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября 2020 года.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе, сообщает РИА Новости.

"Да, мы готовы. Я неоднократно об этом говорил. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но в то же время Армения, ее премьер должны заявить, что привержены принципам, выработанным совместно США, Россией и Францией", — сказал Алиев в интервью телеканалу "Fox News".

Алиев подчеркнул, что Баку хочет перейти к переговорам, однако с армянской стороны идут сигналы о невозможности дипломатического решения конфликта.

"Мы хотим, чтобы военный путь остановился и мы перешли к переговорам за столом. Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому, чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана", - сказал Алиев в интервью телеканалу "Fox News".

Обострение конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.