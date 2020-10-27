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Роспотребнадзор сообщил о сроках спада активности коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (858)
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Sputnik Абхазия
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Пандемия коронавируса охватила почти все страны, заболели более 42,7 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона скончались.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Коронавирус может быть активен еще минимум полтора года, сообщает РИА Новости со слов заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В различных странах и регионах будут периодически возникать "горячие точки", вызванные COVID-19, говорится в сообщении.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Сто новых случаев COVID-19 подтвердили в Абхазии за сутки

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России может обостриться в феврале-марте, а спада показателей следует ожидать только к лету, сообщила Пшеничная ранее в интервью агентству.

Пандемия охватила почти все страны, заболели более 42,7 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона скончались. В России заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли. За прошедшие сутки выявили около 17,3 тысячи случаев инфицирования.

В Абхазии количество заразившихся достигает 3839. Выздоровели 1464 человека, летальных случаев 36.

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (858)

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