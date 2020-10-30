Анатолий Бибилов излечился от коронавируса

Информацию о том, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заболел, распространили 17 октября. Он перенес болезнь в легкой форме и работал дистанционно.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Повторный тест на коронавирус у президента Южной Осетии Анатолия Бибилова показал отрицательный результат, сообщает Sputnik Осетия со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Дины Гассиевой.

"Президент чувствует себя хорошо. Тест, который он сдал сегодня, показал отрицательный результат", - сказала Гассиева в пятницу 30 октября.

У Бибилова коронавирус был диагностирован 17 октября. Глава Южной Осетии перенес заболевание в легкой форме, все это время он работал дистанционно.