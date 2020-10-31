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Число погибших во время землетрясения в Турции достигло 25

© Foto / Mehmet Emin Menguarslan
В мире
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Sputnik Абхазия
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В результате землетрясения в Измире обрушились не менее 20 зданий. Власти задействовали все службы и ведомства, которые могут помочь в разборе завалов.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Двадцать пять человек погибли в результате землетрясения на западе Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 804 раненых.

"Число погибших увеличилось до 25", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах магнитудой в 6,9. Так, на острове Самос обрушилась стена здания, под обломками погибли два ребенка и 20 получили ранения, говорится в сообщении. 

В результате землетрясения в Измире обрушились не менее 20 зданий. Власти задействовали все службы и ведомства, которые могут помочь в разборе завалов.

  • Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
  • Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
  • Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
  • Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
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© AFP 2019 / OZAN KOSE
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир

Жители Измира эту ночь провели на улице, боясь возвращаться в дома.


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