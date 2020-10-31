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Во время пандемии не только мигрантам не хватало Москвы, но и Москве — мигрантов

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Из-за закрытых границ в Москве образовалась острая нехватка рабочих по таким направлениям, как строители, курьеры и таксисты.

А многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию.

Однако о полной замене мигрантов и речи быть не может, ведь границы не будут закрыты вечно.


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