Во время пандемии не только мигрантам не хватало Москвы, но и Москве — мигрантов

А многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию.
Однако о полной замене мигрантов и речи быть не может, ведь границы не будут закрыты вечно.
Из-за закрытых границ в Москве образовалась острая нехватка рабочих по таким направлениям, как строители, курьеры и таксисты.
А многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию.
Однако о полной замене мигрантов и речи быть не может, ведь границы не будут закрыты вечно.
Британский актер Шон Коннери скончался в субботу 31 октября в возрасте 90 лет. Он является лауреатом премии "Оскар" и трех "Золотых глобусов". Sputnik подготовил подборку фотографий знаменитого актера.
Во время национальной церемонии прощания с учителем, который 16 октября был обезглавлен выходцем из Чечни Абдулахом Анзоровым за то, что тот показал ученикам на карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон заявил, что Франция не откажется от карикатур "во имя свободы слова".
Шон Коннери является лауреатом премии "Оскар" и "Золотого глобуса" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего актер был удостоен тремя "Золотыми глобусами".
Россия – родина коллайдеров элементарных частиц. Из пяти первых в мире коллайдеров два – советские. И сегодня учёные из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах, а в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году.
Общее число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Абхазии на сегодняшний день составляет 4233 человека. Выздоровевших 2267 человек. 42 летальных случая.
Централизованную подачу кислорода в реанимационном отделении Гудаутского ковидного центра ввели 26 октября. Теперь пациенты с COVID-19, которые подключены к аппаратам ИВЛ, получают кислород бесперебойно.
31 октября - Международный день Черного моря. Информационное агентство Sputnik подготовило тест о морских богах Абхазии.
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