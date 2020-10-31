Во время пандемии не только мигрантам не хватало Москвы, но и Москве — мигрантов

Во время национальной церемонии прощания с учителем, который 16 октября был обезглавлен выходцем из Чечни Абдулахом Анзоровым за то, что тот показал ученикам на карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон заявил, что Франция не откажется от карикатур "во имя свободы слова".