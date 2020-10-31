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Представители абхазской диаспоры не пострадали во время землетрясения в Турции

© AFP 2019 / YASIN AKGUL
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Sputnik Абхазия
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир в пятницу 30 октября. По предварительным данным, во время стихии погибли 25 человек и более 800 получили ранения.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Среди пострадавших во время землетрясения в Турции нет представителей абхазской диаспоры, сообщил на радио Sputnik председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба. 

"В Измире проживают наши соотечественники абхазы. Среди жертв землетрясения, насколько нам известно, нет абхазов. Если бы кто-то из наших соотечественников пострадал, то нам доложили бы", – отметил он. 

По словам Атанура Акусба, землетрясение было сильное. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар. Серьезно пострадал город Измир, в котором разрушено не менее 20 многоэтажных зданий.  

© Foto / Mehmet Emin Menguarslan
Число погибших во время землетрясения в Турции достигло 25

"Среди завалов есть люди. Уже известно о 25 погибших и 800 раненых. Есть и те, кого еще не вытащили из-под завалов", – подчеркнул Акусба. 

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, в провинции Измир. На данный момент известно о 25 погибших и 800 раненых. Власти задействовали все службы и ведомства, которые могут помочь в разборе завалов.

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