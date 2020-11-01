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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46 миллионов

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (865)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201101/1031201162/Chislo-sluchaev-zarazheniya-COVID-19-v-mire-prevysilo-46-millionov.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 4233. Выздоровевших 2267 человек, умерших 42 человека.

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 46 миллионов, заявляет университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщает РИА Новости.

По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 46 015 562. Скончались 1 194 906 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 30,7 миллиона человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (865)

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