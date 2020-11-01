Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46 миллионов

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 46 миллионов, заявляет университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщает РИА Новости.
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 46 015 562. Скончались 1 194 906 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 30,7 миллиона человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19.