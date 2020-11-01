Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46 миллионов

С 1 ноября 2020 года движение городского транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) планировалось организовать по новому маршруту по улице Аидгылара.

Сорок пять лет назад 1 ноября 1975 года в Абхазии впервые прозвучали торжественные звуки органа. В этот день состоялось открытие музыкального инструмента в Пицундском храме, где прошел знаменательный концерт, ознаменовавший новую веху в культурной жизни страны.