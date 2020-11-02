Выборы президента в Молдавии: республику ждет второй тур

Выборы нового президента состоялись в Молдавии в воскресенье 1 ноября. Ни один кандидат не набрал более 50% голосов, поэтому страну через две недели ожидает второй тур.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Граждане Молдавии на прошедших президентских выборах могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов на более чем двух тысячах участках, в том числе на 139 участках за рубежом.

Выборы состоялись

В день выборов избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть новым главой государства на ближайшие четыре года: действующего президента Игоря Додона, его основную соперницу, по мнению экспертов, экс-премьера и лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду, кандидата от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, Ренато Усатого (от "Нашей партии"), Дорина Киртоакэ (от избирательного блока Unirea), Октавиана Цыку (от партии Национального единства), Виолету Иванов (от партии "Шор") или Тудора Делиу (от Либерал-демократической партии).

Согласно законодательству Молдавии, выборы президента считаются состоявшимися, если в них примет участие более 33% избирателей. Уже около 16:00 по местному времени (17:00 мск) явка избирателей составила 33%, а всего спустя несколько минут преодолела 33,33%, тем самым ознаменовав, что выборы признаны состоявшимися.

Если ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не наберет более 50% голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур. В таком случае, по предварительным подсчетам, ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 22 ноября включительно, окончательное решение о признании итогов выборов президента Конституционный суд должен принять до 5 декабря.

Как отмечал председатель ЦИК Молдавии Дорин Чимил, на участках в некоторых странах в ходе голосования образовались очереди из желающих отдать свой голос.

Как проходили выборы

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности для здоровья избирателей. На каждом участке у пришедших проголосовать сначала измеряли температуру, затем просили продезинфицировать руки. Обязательным условием для допуска на участок было наличие маски.

Члены избирательных комиссий тоже были в масках и перчатках. Наблюдатели на участках также находились на территории участков в масках. Кроме этого на участках в течение дня проводили дезинфекцию.

На некоторых участках как в самой Молдавии, так и за границей, избиратели были вынуждены отстоять очередь, чтобы попасть на участок.

При этом замглавы Генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан сообщал, что в день выборов президента республики было зарегистрировано 173 нарушения, при этом 22 случая касаются намеренного блокирования дорог. Он отмечал, что в 12 случаях идет речь о попытке сфотографировать бюллетень, 10 случаев связаны с попыткой подкупа избирателей. Также полиция проверяет 59 сообщений об организации подвоза избирателей на участки, в отношении всех водителей, которые нарушили правила ЦИК о запрете на перевоз больше восьми человек, составлены протоколы. Также было зарегистрировано 10 случаев агитации. В числе прочих нарушений отмечалось хулиганство на избирательных участках.

За ходом выборов на территории Молдавии наблюдали более двух тысяч наблюдателей, из которых 139 иностранных.

Итоги выборов

После закрытия участков в 21:00 (22:00 мск) ЦИК сообщил, что явка на выборах президента Молдавии составила 42,73%. По данным ЦИК, принять участие в голосовании в Молдавии успели более 1,21 миллиона человек, а активнее всего голосовали люди в возрасте от 56 до 70 лет. Как сказал председатель ЦИК страны Дорин Чимил, избирательный процесс прошел без серьезных нарушений.

После закрытия участков два основных претендента на победу - Игорь Додон и Майя Санду - провели пресс-конференции для журналистов в своих штабах.

В своем выступлении действующий президент страны, баллотирующийся на второй срок, отметил хорошую работу ЦИК на выборах главы государства и заявил, что они были свободными и демократичными.

"В качестве президента и кандидата на пост президента хочу поблагодарить всех сотрудников госорганов - ЦИК, избирательных бюро, хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечили свободные, демократичные выборы. Вы смогли организовать голосование лучшим образом, хотя есть еще пара часов работы по подсчету голосов", - сказал Додон на брифинге.

После Додона началась пресс-конференция Майи Санду. Она поблагодарила наблюдателей, волонтеров и членов избирательных комиссий за работу на выборах, а после этого сказала, что располагает доказательствами по многим случаям нарушений на выборах, в том числе фотографиями.

По ее словам, вместе со своими сторонниками она подала более 300 обращений в правоохранительные органы из-за нарушений на выборах.

"Мы наблюдали множество нарушений - подвозились избиратели из Приднестровья на участки, мы подали более 300 обращений в районные отделения полиции", - сказала она на пресс-конференции.

Как заявили в ЦИК после подсчета 75% протоколов, страну ожидает второй тур президентских выборов, который состоится 15 ноября.

По итогам обработки 99,5% протоколов с избирательных участков, Майя Санду выходит на первое место на выборах президента с 35,93% голосов, на втором месте – Додон, у него 32,76% голосов.