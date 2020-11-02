Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года

Российские эксперты связывают тенденции резкого падения рубля с ухудшением ситуации с коронавирусом.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Курс рубля продолжает сдавать позиции: как следует из данных Московской биржи, евро обновил максимум с декабря 2014 года, поднявшись выше 93,7 рубля, доллар закрепился выше 80,5 рубля, сообщает РИА Новости.

Курс евро расчетами "завтра" к 10:24 мск понедельника рос на 1,17 рубля - до 93,79 рубля, курс доллара - на 1,04 рубля, до 80,57 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,58% - до 36,58 доллара за баррель.

Ускорил падение и российский рынок акций: рублевый индекс Мосбиржи к 10:09 мск уменьшался на 0,71% до 2671,55 пункта, долларовый РТС — на 1,61%, до 1049,47 пункта.

Эксперты связывают негативные тенденции падения рубля с ухудшением ситуации с коронавирусом.