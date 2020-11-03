Теракт в центре Вены: три человека погибли, один из нападавших убит

Стрельба началась около 20:00 по местному времени на Сайтенштеттенгассе – недалеко от того места, где расположена синагога.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Группа неизвестных вечером в понедельник устроила серию нападений в центре Вены, один прохожий погиб на месте, еще двое умерли позднее, 15 человек ранены, сообщает РИА Новости.

Один из нападавших убит, остальные смогли скрыться. Во вторник утром стало известно, что ликвидированный преступник был сторонником ИГ. Власти назвали случившееся терактом.

Мотивы, точное число и личности преступников пока не известны. Правоохранительные органы не раскрывают деталей, поскольку операция по задержанию продолжается. Жителям Вены предписали оставаться дома. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал граждан утром перед выходом на улицу ознакомиться с последними новостями.

Стрельба началась около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе – недалеко от синагоги, поэтому сначала говорилось о том, что именно она была целью атаковавших, хотя это пока не установлено.

Через несколько часов Курц заявил, что "антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт".

Жителей Вены попросили не выходить на улицу. Некоторым пришлось укрываться в ресторанах и даже спускаться в подвалы, в венской опере оказались "заперты" около тысячи человек.

Информацию о том, что у предполагаемых террористов имелись пояса смертников, австрийское МВД не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть. У убитого нападавшего нашли длинноствольное огнестрельное оружие, его пояс смертника, предположительно, был муляжом.

По словам главы союза здравоохранения Вены Михаэля Биндера, пострадавшие получили огнестрельные ранения. У семерых, в том числе у полицейского, серьезные травмы, их прооперировали. Посольство России открыло горячую линию, дипломаты выясняют, нет ли среди жертв россиян.