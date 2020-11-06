В России впервые выявили более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки

Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, в настоящее время COVID-положительны 507 тысяч человек.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. В России впервые зарегистрировали больше 20 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, сообщает РИА Новости по данным оперштаба Москвы.

Прирост составил 20 582 пациента, умерли 378 человек, выздоровели за сутки рекордные 16 955.

Больше всего новых инфицированных в Москве (6253, днем ранее было на тысячу меньше), Санкт-Петербурге (1171) и Подмосковье (605). Меньше всего — в Чечне (27), Ненецком автономном округе (семь) и на Чукотке ( пять).

Отмечается, что у четверти зараженных нет симптомов.

Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас COVID-положительны 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.

В мире, по данным ВОЗ, число случаев COVID-19 приближается к 48 миллионам, погибли 1,2 миллиона. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии. Россия по-прежнему находится на четвертом месте. Далее идут Франция, Испания, Аргентина, Колумбия, Британия, Мексика.