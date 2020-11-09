В Армении сбили российский вертолет, есть погибшие

Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх, вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Девятого ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", - говорится в сообщении.

В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщили агентству в Минобороны России.

Добавляется, что командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету.