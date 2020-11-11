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Найдено новое средство для борьбы с COVID-19

РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (869)
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Sputnik Абхазия
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Средство для борьбы с коронавирусной инфекцией планируется создавать на основе водного экстракта гриба чаги.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Водный экстракт березового гриба чаги подавляет действие нового коронавируса, это установили специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов", — говорится в сообщении издания Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Издание сообщает, что ученые в первую очередь возлагали надежды на уже продающийся в аптеках препарат бефунгин — концентрированный водный экстракт чаги с добавлением солей кобальта и этилового спирта. Однако этот препарат проявил слабую активность в отношении вируса.

По словам завлабораторией микологии "Вектора" профессора Тамары Тепляковой, эффективность экстракта чаги, приготовленного по этой методике, ей пришлось проверить на себе, муже, родственниках и коллегах, которые заболели COVID-19. Все отметили, что через пять-семь дней симптомы инфекции исчезали. Одним из важных свойств чаги также является повышение текучести крови.

Для создании на основе гриба лекарственного препарата или БАД еще будут проводиться исследования, но ученые отмечают, что обычный чай уже можно принимать в профилактических целях.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (869)

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