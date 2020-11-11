Российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор

Российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать прекращение огня и всех военных действий.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, пишет РИА Новости.

Минобороны России предоставило РИА Новости карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. © Foto / Минобороны России

Карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. © Foto / Минобороны России

Карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. © Foto / Минобороны России

Карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. © Foto / Минобороны России 1 / 4 © Foto / Минобороны России Карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба российской армии Сергей Рудской сообщил, что миротворцы оснащены БТР и бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун". На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов.

Ранее в Анкаре заявляли об участии в урегулировании турецких миротворцев. Представитель российского МИД Мария Захарова пояснила, что планируется лишь создание на территории Азербайджана российско-турецкого центра по контролю за соблюдением перемирия.

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, согласно которому полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы: 1960 военнослужащих, а также 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.