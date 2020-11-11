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Россия выделила миллиард долларов на помощь Сирии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik Абхазия
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Денежные средства будут направлены на восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Россия выделила более миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели, пишет агентство Прайм со ссылкой на заявление руководителя российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаила Мизинцева.

"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 миллиарда долларов", — сказал Мизинцев на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Отмечается, что в Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии.

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Россией и Всемирной продовольственной программой ООН подписан меморандум о порядке перечисления помощи и расходовании целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии в размере 20 миллионов долларов США в 2020 и в 2021 годах.

В Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии принял участие и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

На повестке конференции выработка необходимых механизмов для возвращения на родину вынужденно переселенных сирийцев, поиск путей решения возникающих проблем. 

Руководство Сирийской Арабской Республики выступило с официальным призывом ко всем гражданам Сирии, покинувшим территорию страны в результате конфликта, к возвращению на свою историческую родину. Официальные власти Сирии готовы предоставить всем возвращающимся беженцам необходимые условия для обеспечения безопасного и достойного проживания на территории республики.


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