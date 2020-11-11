Проектировщиком мемориальной доски стал внук одного из погибших летчиков, в честь которых и был установлен памятник.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Памятник советским летчикам установили в шотландском городе Эррол, пишет РИА Новости со ссылкой на обращение посла России в Лондоне Андрея Келина.

"Сегодня, 11 ноября, в День поминовения героев войн, в шотландском городе Эррол состоялась установка памятника советским летчикам, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны", - отмечается в обращении посла.

Отмечается, что установка памятника стала возможной благодаря добровольным и бескорыстным усилиям россиян и британцев.

По словам Келина, в 1943 году британское правительство передало в помощь Советскому Союзу партию двухмоторных бомбардировщиков "Албемарл".

Чтобы перевезти их летчиков из Московской авиагруппы особого назначения направили в начале 1943 года на авиабазу Эррол. Там они вступили в состав специального 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки советских экипажей.

"В мае 1943 года в ходе тренировочного полета один из "Албемарлов" потерял управление. Экипаж из трех советских летчиков погиб. В мае 2019 года в шотландской деревне Фернан в их честь был открыт небольшой мемориал. И сегодня мы отдаем дань их подвигу, а также героизму советских летчиков, устанавливая камень, привезенный из России с памятной доской в центре города Эррол", - пояснил Келин.

По его словам, установка сегодняшнего мемориала – повод вспомнить о боевом братстве советского и британского народов. Автор памятника, установленного у городского собора в центре Эррола - карельский скульптор Александр Ким, а проектировщик мемориальной доски – Иван Юдинков, внук одного из погибших летчиков.