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Студенты московских и петербургских вузов будут учиться удаленно

© Sputnik / Павел Лисицын
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Sputnik Абхазия
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Вузам других регионов России рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года, говорится в приказе Минобрнауки России, опубликованном в среду 11 ноября.

Распоряжение касается всех вузов, подведомственных министерству. Удаленное обучение продлится с 13 ноября 2020 года до окончания второго семестра (6 февраля 2021 года).

Вузам других регионов России Минобрнауки рекомендует организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

Кроме того, всем высшим учебным заведениям рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов.


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