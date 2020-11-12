Студенты московских и петербургских вузов будут учиться удаленно

Вузам других регионов России рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года, говорится в приказе Минобрнауки России, опубликованном в среду 11 ноября.

Распоряжение касается всех вузов, подведомственных министерству. Удаленное обучение продлится с 13 ноября 2020 года до окончания второго семестра (6 февраля 2021 года).

Вузам других регионов России Минобрнауки рекомендует организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

Кроме того, всем высшим учебным заведениям рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов.