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Президент Украины Зеленский госпитализирован с COVID-19

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (872)
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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, получивший положительный тест на коронавирус, тоже находится в стационаре больницы "Феофания" Государственного управления делами Украины.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский проходит лечение в больнице со специально оборудованным кабинетом, где он проводит совещания, сообщает РИА Новости, ссылаясь на советника главы офиса президента Михаила Подоляка.

В понедельник Зеленский сообщил, что заразился COVID-19. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что тоже получил положительный тест на коронавирус.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они (Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак – ред.) находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания… Он находится в изолированной палате, и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", - сказал Подоляк в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

По его словам, Ермак также находится в отдельной изолированной палате. Он отметил, что у Зеленского и Ермака стандартный график работы, единственное ограничение – это изоляция. Советник добавил, что Зеленский и Ермак и сами не видятся в больнице, они общаются по телефону.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (872)

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