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В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты России

© Foto / Министерство обороны РФ
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Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе прекратился 10 ноября после заключения трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС задействуют в миротворческой операции по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

© Foto / Министерство обороны РФ
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Накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что за сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также восемь вертолетов и беспилотники.

Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

"Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в город Ереван доставлено восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24. Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Вертолетами также будут доставлять материально-техническое имущество и личный состав миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.


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