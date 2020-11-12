Бжания пригласил Путина в Абхазию

Переговоры президентов Абхазии и России прошли в Сочи в четверг 12 ноября.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Аслан Бжания пригласил Владимира Путина посетить Абхазию, подчеркнув, что он всегда является желанным гостем в республике, сообщается на официальном сайте президента Абахзии.

Переговоры глав государств прошли в Сочи в четверг 12 ноября.

"Мы в последний раз, по-моему, виделись на Параде Победы в Москве. Но сейчас есть возможность не спеша, в спокойной обстановке поговорить о том, как развивается ситуация в наших межгосударственных отношениях", – сказал Путин, приветствуя президента Абхазии.

Глава российского государства отметил, что, несмотря на влияние пандемии, Россия остается партнером номер один для Абхзаии: больше 70 процентов всего экономического оборота республики – с Россией.

"У нас есть очень значимые направления сотрудничества, я уж не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство, телекоммуникации. Все это должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения, – заявил Путин.

Он выразил надежду на то, что помощь российских медиков республике в борьбе с пандемией является существенной.

В свою очередь президент Абхазии Аслан Бжания выразил благодарность от имени многонационального народа Абхазии российскому народу и лично Владимиру Путину за поддержку и помощь, которую Россия оказывает на протяжении многих лет.

"Друзья, как известно, познаются в беде. Вот в последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали", – сказал Бжания.

Он также поблагодарил руководство Министерства обороны России за работу мобильного госпиталя, российских медиков, которые "вахтовым методом на протяжении нескольких месяцев приезжают в гудаутскую больницу", и Роспотребнадзор.

Бжания заверил Путина в том, что руководство Абхазии намерено реализовывать договоренности, подписанные в большом рамочном договоре о сотрудничестве и других межведомственных договорах, "потому что это в полной мере соответствует интересам Абхазии, все это работает на укрепление государственности и суверенитета Абхазии".