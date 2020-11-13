В России задержали мэра Томска

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства мэра и в администрации Томска, а также допрашиваются свидетели.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Мэр Томска Иван Кляйн задержан за превышение должностных полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства Кляйна, в администрации Томска, допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан.

По предварительным данным, в 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры. Он попросил его внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения. Требовалось указать, что у ОАО "Томское пиво" есть 300-метровая санитарная зона. Это привело к отклонению просьбы строителя жилых домов об изменении зонирования, в итоге он понес убытки.

"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Томска, подозреваемого в совершении преступления... превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Кляйн занимает кресло мэра с 2013 года, до этого был депутатом местной думы, руководителем Томского пивоваренного завода и ОАО "Томское пиво". После избрания Кляйна градоначальником генеральным директором компании стала его жена.

Летом после обвинений во взяточничестве в отставку ушел заместитель Кляйна Евгений Суриков.