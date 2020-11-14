Умер Армен Джигарханян

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу 14 ноября на 86 году жизни, сообщает РИА Новости.

"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", - сказал собеседник агентства.

В прошлом месяце артист отпраздновал свое 85-летие, 65-летие творческой деятельности и 25-летие Московского драматического театра, лидером и основателем которого он был. В свой тройной юбилей артист посетил родной театр, чтобы принять поздравления от друзей и коллег. Зал стоя приветствовал Джигарханяна бурными аплодисментами.