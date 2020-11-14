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Умер Армен Джигарханян

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Sputnik Абхазия
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Народный артист СССР Армен Джигарханян отметил свой 85 день рождения в прошлом месяце, 3 октября. 

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу 14 ноября на 86 году жизни, сообщает РИА Новости. 

"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", - сказал собеседник агентства.

В прошлом месяце артист отпраздновал свое 85-летие, 65-летие творческой деятельности и 25-летие Московского драматического театра, лидером и основателем которого он был. В свой тройной юбилей артист посетил родной театр, чтобы принять поздравления от друзей и коллег. Зал стоя приветствовал Джигарханяна бурными аплодисментами.


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